Anteprima24.it - Circello tra i primi Comuni in Italia ad approvare il Bilancio di previsione 2025-2027

Tempo di lettura: 4 minutiIl Comune dinell’ultimo Consiglio comunale ha approvato ildi, risultando tra iinad aver approvato il documento in anticipo rispetto al termine fissato del 31 dicembre: si tratta di un importante traguardo che rappresenta non solo un successo amministrativo ma anche una dimostrazione della capacità di programmazione e gestione finanziaria dell’Ente.L’approvazione delconsente di pianificare in maniera organica e strategica le politiche del Comune per i prossimi anni, garantendo stabilità e trasparenza nella gestione delle risorse. Va sottolineato che le tariffe relative ai servizi e alla fiscalità locale sono rimaste invariate rispetto agli anni precedenti mantenendo stabile il gettito delle entrate.