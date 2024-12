Anteprima24.it - Benevento 5, pari al PalaTedeschi: contro il Vitulano Drugstore Manfredonia termina 5-5

Tempo di lettura: 4 minutiPrima il Paradiso, poi l’Inferno per finire al Purgatorio. Possiamo riassumere così la partita incredibile per il GG Team Wear5 che accarezza l’idea di trascorrere il Natale sopra la zona retrocessione ma raccoglie solo un punto in un pirotecnico 5-5 con il. TRIPLO VANTAGGIO ILLUSORIO – Matheus è fuori per infortunio, debutto dal primo minuto per Marchesano. Centonze per la prima volta in stagione può contare su quattro non formati ad opta per Botta, Lolo Suazo, Arvonio e Colletta a completare il quartetto iniziale davanti al portiere ex Junior Domitia. La prima occasione è per gli ospiti con l’incursione di Barbieri: attento Marchesano. Il match si sblocca al tramonto del primo minuto: errore delsu rimessa laterale, Arvonio s’invola verso la porta, Dovara respinge ma Lolo Suazo è il più lesto a ribattere in rete.