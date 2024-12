Golssip.it - Ballando con le Stelle: edizione di record e polemiche. Stasera la finale

Si terrà questa sera ladicon le. andrà in onda, come sempre su Rai1, a partire dalle 20.40. Un'daa livello di ascolti ma anche piena di. La media delle 11 puntate è stata del 26%. Per cinque volte il programma ha vinto il confronto del sabato sera con «Tú sí que vales». Ma nelle ultime tre puntate la media è salita fino a toccare il 29% di share. Milly Carlucci, conduttrice del programma, ha dovuto gestire diverse situazioni spinose. Dal caso Madonia fino all'abbandono durante la diretta di Mariotto. Il caso del giudice ha tenuto banco due settimane, è arrivato persino il Tapiro per lui e per la presentatrice, poi si è tutto risolto con un cartellino giallo e in ritorno sulla sedia da giudice che occupa ormai da anni. Si è rischiato diventasse anche un caso politico per un gaffe dello stilista che per sbaglio ha toccato le parti intime di un ballerino durante una gag con Amanda Lear.