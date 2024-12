Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 dicembre

Leggi su Funweek.it

Cosa fare prima del Natale? Nelprefestivo sono tanti glie gli appuntamenti da nonè pronta ad accogliere migliaia di persone che raggiungeranno la Capitale per le feste e l’inizio del Giubileo 2025., cosa fare prima del 25Manca sempre meno alle feste natalizie, nell’attesa vi sono alcunie appuntamenti da nonnelche sta per iniziare.non smette mai di stupire e sono tante le iniziative per grandi e piccoli come Euphoria, un viaggio sensoriale per scoprire l’arte. 20 opere monumentali e interattive di artisti contemporanei, tutte ispirate al tema dell’aria vi aspettano dal 202024 al 30 marzo 2025 alla Convention Center “La Nuvola”. Poi ancora Ambulanti di Forte dei Marmi in una nuova location a, per accontentare anche le richieste del pubblico del VII Municipio, con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda.