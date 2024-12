361magazine.com - Verissimo, gli ospiti del 21 e 22 dicembre 2024

Torna il talk di Canale 5Sabato 21 e domenica 22, su Canale 5, weekend in compagnia di “”.Sabato, aJohn McCook, l’attore statunitense che interpreta, dalla prima stagione, il personaggio di Eric Forrester nella soap per eccellenza “Beautiful”.In studio, il momento d’oro di Paola Iezzi, del celebre duo Paola & Chiara, uscita con un nuovo singolo da solista dal titolo Club Astronave.E ancora, la storia dell’ex calciatore della Juventus Michele Padovano, che nel libro “Tra la Champions e la libertà” ripercorre il suo calvario giudiziario durato 17 anni e conclusosi nel 2023 con la piena assoluzione.Inoltre, sarà ospite per la prima volta la giovane attrice, in dolce attesa, Serena de Ferrari e per un intenso racconto di vita Thais Wiggers.Infine, l’atmosfera di festa sarà assicurata da Orietta Berti, che intonerà per il pubblico un brano natalizio.