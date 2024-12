Ilrestodelcarlino.it - Stabilimento Menarini Bus a Bologna, raggiunto l’accordo con i sindacati

, 20 dicembre 2024 –Bus e i(Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil) hannoun accordo per la gestione della fase riorganizzativa dellodi. "Nell'accordo – spiegano i– viene data una risposta a tutti 77 dipendenti coinvolti nella riorganizzazione e che il 2 agosto avevano ricevuto un lettera di trasferimento per lodi Flumeri” nell'Avellinese, procedura poi annullata con l'avvio di un percorso di confronto con il Ministero del Made in Italy e la Regione Emilia-Romagna. Nel dettaglio, sul piano sociale, l'accordo prevede che il percorso di riorganizzazione sia supportato della Cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione, con una importante integrazione salariale a carico azienda per i lavoratori coinvolti: "Una parte – viene sottolineato – verrà accompagnata alla pensione mentre i restanti saranno ricollocati all'interno dellodio potranno accedere su base volontaria ad un percorso di ricollocazione esterna incentivata”.