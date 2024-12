Ilrestodelcarlino.it - Rissa con bastoni e pregiudicati. Chiusa l’enoteca di via Bastia

Sono due i provvedimenti emessi mercoledì scorso dal questore Lucio Pennella in relazione alla chiusura per 15 giorni di altrettanti locali del territorio provinciale in applicazione all’articolo 100 del Tulps, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . In particolare a Lavezzola di Conselice, gli agenti del Commissariato di Lugo assieme carabinieri della Stazione lughese, hanno applicato il provvedimento al’Bottega del vino e dei sapori’ di via121. Il locale - si legge in una nota della questura - a ottobre era stato teatro di una violentacon uso di, sedie e bottiglie tra almeno nove avventori, tutti poi denunciati dai carabinieri della locale Stazione pere lesioni personali; dai controlli è emerso, secondo gli inquirenti, che il pubblico esercizio in questione era già stato segnalato per le assidue frequentazioni di persone con numerosi precedenti penali e di polizia.