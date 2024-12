Ilrestodelcarlino.it - Prima la palpeggia poi la scippa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 20 dicembre 2024 –la, poi cerca di derubarla strappandole il marsupio a tracolla. Non riuscendo nell’impresa, inizia a minacciarla di morte. Poi scappa all’arrivo dei carabinieri e cerca di nascondersi sotto una macchina in sosta. La sua fuga però termina con l’arresto. Teatro dell’episodio, avvenuto l’altro ieri verso le 18, l’incrocio tra corso Papa Giovanni XXIII e via dei Mille, a Borgo marina, dove è andato in scena un furioso parapiglia a seguito di un tentativo di scippo non riuscito. Parapiglia che ha richiamato l’attenzione dei passanti e di una pattuglia dell’Arma in servizio nelle vie di Borgo marina. In manette è finito un cittadino egiziano di 41 anni, il quale è stato trattenuto in camera di sicurezza: ieri mattina è comparso davanti al giudice del tribunale di Rimini, dove è stato celebrato a suo carico il processo con rito direttissimo.