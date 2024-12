Non puoi fare così basta Fuorionda clamoroso a 4 di Sera | caos tra Francesca Barra e Roberto Poletti

Leggi su Caffeinamagazine.it

a 4 Di, il programma condotto da. E sono proprio i padroni di casa i protagonisti di un battibecco avvenuto pochi minuti prima di andare in diretta e mostrato da Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5 che più volte ha mostrato ai telespettatori cosa succede quando i conduttori pensano di non essere ripresi.E questa volta è toccato ai conduttori dell’access prime time di Rete 4, ‘beccati’ a discutere to poco prima di una diretta e anche durante le pause pubblicitarie della trasmissione. Come si vede nel video andato in onda nella puntata di Striscia del 19 dicembre, tutto è iniziato con un malinteso su una battuta di, che ha suscitato dei malumori nel collega.Leggi anche: “Cosa gli è successo davvero”.