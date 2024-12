Zonawrestling.net - Mr. Kennedy sull’evoluzione di Tiffany Stratton:”Era concentrata sull’aspetto fisico, non sul carisma”

Leggi su Zonawrestling.net

Un veterano della WWE ha recentemente condiviso i suoi pensieri sull’attuale percorso dinella promotion di Stamford. Il veterano in questione è niente meno che l’ex allenatore die ex Campione degli Stati Uniti, Mr.si è unita alla WWE nel 2021 e ha iniziato a esibirsi per il brand di sviluppo della compagnia, la NXT, dove ha conquistato l’NXT Women’s Championship. In un periodo così breve nel roster principale, Tiffy si è già fatta un grande nome vincendo il contratto del Women’s Money in the Bank. Ha inoltre ricevuto ampi consensi per il suo lavoro sul ring.Durante un episodio del podcast Rewind Recap Relive, Mr., ha parlato del suo attuale percorso e del personaggio che interpreta sullo schermo.ha affermato di ritenere che Tiffy fosse un’atleta naturale.