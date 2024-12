Ilgiorno.it - Milano, via libera del Tar al bando per i taxi. Respinto il ricorso della categoria: “Non faremo appello”

Leggi su Ilgiorno.it

, 20 dicembre 2024 – Viadel Tar alda 450 licenzelanciato dal Comune e ormai in fase avanzatissima. I giudici hannoin toto ilpresentato da alcuni conducenti e dalle principali associazioni di, ritenendo corretto l’operato di Palazzo Marino nella definizione delle regole d’ingaggio per la gara che porterà a incrementare il parco macchine in circolazione all’ombraMadonnina. I tassisti hanno contestato l’entitàcifra messa aper ogni licenza, fissata a 96.500 euro dopo una serie di calcoli che hanno tenuto conto del valore medio delle licenze sul mercato e dell’eventuale impatto che l’iniezione di nuovi veicoli avrà sui 4.885 conducenti già in attività. Nel mirino sono finiti anche gli sconti garantiti a chi si doterà di un mezzo per il trasporto disabili e a chi sceglierà di effettuare il turno di notte.