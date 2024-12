Quifinanza.it - Matteo Salvini assolto nel processo Open Arms: “Ho fermato l’immigrazione di massa”

è stato iscritto nel registro degli indagati in quello che è stato definito il “”. Per il vicepremier le ipotesi di reato erano: sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio. Il 14 settembre scorso è stata chiesta dalla Procura la condanna per “l’intenzionale e consapevole spregio delle regole e del diniego volontario verso la libertà personale di 147 persone”.è statoperché il fatto non sussiste. Il tribunale di Palermo ha deciso di non condannare il leader della Lega, ministro del governo di Giorgia Meloni e vicepremier. Una vicenda divenuta di caratura internazionale, coinvolgendo la nave della ong spagnola.Lo stessoha poi contribuito ad aumentare l’eco della sua vicenda giudiziaria oltre i confini italiani.