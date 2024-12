Sport.quotidiano.net - Lucchese-Pineto 3-3, finisce in parità il match dei ribaltoni

Lucca, 20 dicembre 2024 – Ladopo essere andata in svantaggio, nel giro di sei minuti era riuscita a ribaltare il, ma nella ripresa si è fatta recuperare dal. Di fronte a pochi intimi, va in scena la prima giornata del girone di ritorno, con lache affronta al Porta Elisa il. Una gara per i rossoneri fondamentale, visto che ormai sono in zona playout ed hanno bisogno di punti, per cercare di risalire la classifica che si è fatta veramente preoccupante. Gorgone, ancora squalifica, schiera la stessa squadra che ha pareggiato contro la Torres, con Selvini, al posto di Costantino non al meglio. Buonmette sotto i rossoneri, che non riescono a creare occasioni. Gli abruzzesi passano in vantaggio al 15’ grazie a un autogol di Gasbarro su tiro dell’ex Bruzzaniti, che spiazza il portiere rossonero.