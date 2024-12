Golssip.it - Icardi, altro riferimento a Depp: “Niente di più potente…”

Ancora una volta una Johnny. Maurolo considera un idolo per come è riuscito a difendersi dall'ex moglie, Amber Heard, nel processo che lo vedevo accusato di violenze domestiche. Quando il tribunale si è pronunciato l'attrice è stata costretta a versare 10 mln di dollari di danni di immagini all'attore che ha sempre negato di essere stato violento pur ammettendo di aver fatto uso di alcool come l'ex moglie aveva raccontato in tribunale con dei video. Ora l'attaccante argentino sta attraversando un momento delicato: infortunato, dopo l'operazione al menisco è fermo ai box e starà lontano dai campi per un po'. Lui e Wanda Nara hanno deciso di separarsi e tra accuse di tradimenti e sfuriate, la loro storia sembra essere stata un inferno. Eppure ai loro follower per anni hanno raccontato di essere innamoratissimi.