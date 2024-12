Agi.it - I Postamat riaprono anche di notte nelle province di Foggia e BAT

AGI - A partire da questa sera, Poste Italiane riattiverà il servizio H24 presso gli sportelli automatici ATMdie Barletta-Andria-Trani (BAT). L'aumento degli atti predatori registrati a partire dalla fine del 2023 e in particolare degli attacchi ai bancomat attraverso l'utilizzo di esplosivo, aveva portato l'azienda a decidere per la sospensione temporanea del servizio in orario notturno. "Scelta quasi obbligata, in considerazione della frequenza con la quale gli ATMvenivano presi di mira dai malviventi e soprattutto in ragione degli importanti costi immobiliari che l'azienda deve sostenere per il ripristino dei luoghi a seguito delle esplosioni - spiegano in una nota -. Senza parlare delle connesse chiusure degli uffici postali necessarie per consentire i lavori e i tempi richiesti per ristabilire l'operatività dello sportello.