Hacker cinesi in azione. L’agenzia cyber Usa avverte politica e diplomatici

Lasecurity and Infrastructure Security Agency ha lanciato un allarme senza precedenti sulla sicurezza delle comunicazioni dei funzionari governativi americani. Nel suo bollettino rilasciato mercoledì,ha delineato una serie di misure necessarie per proteggere i dispositivi mobili utilizzati da membri di alto profilo dell’amministrstatunitense.La pubblicdi questo avviso arriva dopo settimane di indagini sui attacchi informatici portati avanti da, noti come Salt Typhoon. Questi attacchi hanno compromesso le reti di telecomunicazioni statunitensi, consentendo l’accesso ai dati, alle chiamate e ai messaggi di circa 150 funzionari, tra cui figure di primo piano come il presidente eletto Donald Trump e membri dello staff della vicepresidente e candidata presidenziale Kamala Harris.