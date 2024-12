Puntomagazine.it - Gragnano: botti illegali in un garage tra i palazzi: due arresti

: centinaia di fuochi, tutti stipati in undi un’abitazione in via Madonna delle GrazieCipolle, Lupi e rendini. Poi micce e cilindri di cartone pressato da “farcire” con la polvere pirica.Centinaia di fuochi, tutti stipati in undi un’abitazione in via Madonna delle Grazie, nel comune di.2 le persone arrestate dai Carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia. Sono padre e figlio e hanno 55 e 23 anni. Erano loro a custodire tutto il necessario per confezionare, senza alcuna cautela e misure di sicurezza.Nell’elenco dei sequestri 28 cipolle, già sufficienti a sventrare il box, 204 “lupi”, 1 “rendino” e 1170 cilindri.Il materiale è stato affidato ai carabinieri artificieri del Comando Provinciale di Napoli.Per i 2, ora ai domiciliari, sono scattate le manette per detenzione illegale di materiale esplosivo.