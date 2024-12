Quotidiano.net - Ddl sicurezza: Consiglio d'Europa critica restrizioni sul diritto a manifestare

Diversi articoli del ddl, attualmente in discussione al Senato, "restringono ile esprimersi pacificamente, e i senatori dovrebbero astenersi dall'adottarlo, a meno che non venga modificato in modo sostanziale per garantire che sia conforme agli standard deld'in materia di diritti umani". Lo afferma Michael O'Flaherty, commissario per i diritti umani deld', in una lettera inviata al Presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Ritengo che gli articoli 11, 13, 14, 24, 26 e 27, che introducono reati definiti in termini vaghi e includono altre severe, creino spazio per un'applicazione arbitraria e sproporzionata, colpendo attività che rappresentano un legittimo esercizio della libertà di riunione o espressione pacifica", scrive il commissario nella lettera inviata il 16 dicembre ma resa pubblica oggi.