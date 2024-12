Iodonna.it - Daily routine e yoga silver: il benessere è un viaggio che dura tutta la vita

Purtroppo, nonostante se ne parli sempre di più, c’è ancora poca conoscenza di quello che realmente le persone possono fare di bello e di buono per se stessi e per il loro. Spesso, riguardo al movimento, per esempio, si pensa che, se si è troppo in là con l’età o se si soffre di qualche disturbo, ma anche soltanto se si ha poco tempo, alcune discipline siano improponibili. Non è così. Basta affidarsi a professionisti preparati e appassionati per fare scoperte molto interessanti: come, per esempio, che esiste unoassolutamente accessibile anche agli over 50, 60enni. O che, per stare bene, non c’è bisogno di avere a disposizione giornate intere, ma bastano 15 minuti al giorno, a patto di far diventare quell’abitudine una. Loper dormire: le posizioni che aiutano a riposare meglio X, pochi minuti al giorno per stare bene«La– ci spiega Rebecca Boasso insegnante die Pilates da più di 20 anni, ma anche cofounder di Rebliss, un nuovo longevity hub online che mette al centro le persone promuovendo l’attivazione di buone e sane abitudini per uno stile dilongevo – consiste in pratiche di pilates,e allenamento funzionale di breveta, 10’- 20’ minuti, che aiutano a ritrovare la concentrazione, a rilasciare le tensioni fisiche ed emotive e soprattutto a dedicarsi tempo e spazio.