Ilrestodelcarlino.it - Criminalità giovanile a Modena: aumento dei reati tra minorenni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Latra i giovani è un fenomeno in evoluzione: commettono un maggior numero dirispetto agli anni passati ma gli autori agiscono spesso in modo ‘isolato’. Non si parla tanto di gang ma di singole persone. Spesso delinquono solo per il ‘gusto’ di prevaricare sul gruppo, di mostrare il proprio potere ma le indagini quotidiane svolte dagli agenti della squadra mobile hanno permesso di raggiungere in breve tempo importanti risultati. Il ‘silenzio’, infatti, è spesso sinonimo di qualcosa di importante che sta per chiudersi. Parliamo della sempre più preoccupante devianzae, in particolare, di tutti queicommessi negli ultimi mesi da ragazzini: una trentina di episodi dall’inizio dell’anno scolastico in tutta la provincia ma le zone in cui si sono registrati rapine, pestaggi e furti da parte di minori ai danni di minori sono state per lo più la stazione delle autocorriere, dei treni e il centro storico in tarda serata e, in particolare, nel week end.