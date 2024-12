Oasport.it - Conference League, sorteggiati i playoff: le possibili avversarie della Fiorentina agli ottavi

Lasi è qualificatadi finalegrazie al terzo posto ottenuto nella fase a gironi unico ed oggi era spettatrice interessata del sorteggio deiterza competizione europea per importanza. L’avversaria dei viola uscirà da uno di questi due confronti: quello tra gli islandesi del Vikingur e i greci del Panathinaikos, quello tra i bosniaci del Borac Banja Luka e gli sloveni dell’Olimpia Lubiana.Il prossimo 21 febbraio, aconclusivi, si svolgerà un altro sorteggio che determinerà il lato del tabellone in cui sarà inserita la formazione toscane e così si saprà l’avversariarappresentante italiana in questo torneo. L’auspicio è di non finire dalla parte del Chelsea, grande favorita per la conquista del trofeo che laha accarezzato nelle ultime due edizioni perdendo l’atto conclusivo.