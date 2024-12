Lanazione.it - Capannori: in arrivo il primo skate park coperto della provincia di Lucca

Leggi su Lanazione.it

Nasce ailindi, uno dei primi in Toscana. Intorno vi orbiterà una pista di pattinaggio. E’ già adesso in fase di elaborazione il progetto di fattibilità, i vari step saranno completati nel 2025, poi la costruzione. Il sito individuato è quello dietro il palazzo del Municipio, tra la mensa comunale e la piscina pubblica, a ridosso dell’erigenda cittadello sport che sarà inaugurata nell’estate del 2025, con qualche mese di ritardo rispetto alle previsioni. Quell’area, dunque, diventerà il quartiere sportivo. "Sarà comunque vicino al centro, quindi facilmente accessibile e raggiungibile, con i parcheggi, i servizi e diventerà un polo di aggregazione per i giovani, mentre la pista di pattinaggio non ha età - spiega il sindaco Del Chiaro - perché potrebbe trasformarsi in un luogo per famiglie.