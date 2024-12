Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Pedullà: “Calabria in uscita: contatti con il Como”

Leggi su Pianetamilan.it

Con l'arrivo, la scorsa estate, di Emerson Royal, non è più titolare Davide, classe 1996, difensore e capitano delsin da quando, estate 2022, il centrale Alessio Romagnoli ha lasciato a parametro zero i rossoneri per firmare con la Lazio. In questi giorni sono giunti tanti 'rumors' disu un possibile addio di, anche perché il contratto del numero 2 rossonero scadrà il prossimo 30 giugno 2025 e, a quanto pare, non ci sono in piedi trattative per un suo rinnovo. La sua storia pluriennale con il Diavolo, dunque, si avvia verso la conclusione. Si è sempre pensato chepotesse andare via soltanto a fine stagione, anch'egli in regime di svincolo. Ma, secondo quanto riferito da Alfredoattraverso il suo account ufficiale sul popolare social network 'X', il commiato potrebbe avvenire già nell'imminente sessione invernale.