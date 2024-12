Ilgiorno.it - Aziende “cannibalizzate” dalla ‘ndrangheta di Pioltello: chieste pene fino a 4 anni di carcere

Vimercate (Monza Brianza) – Due ridi condannaa 4di reclusione con il rito abbreviato al Tribunale di Monza per l'inchiesta della Guardia di Finanza su 7 società operanti nei settori dell’edilizia, della logistica e delle pulizie, attive per un breve periodo, prima di essere abbandonate in stato di insolvenza, gravate di debiti erariali che non venivano saldati. E il denaro veniva monetizzato con prelievi giornalieri di contante presso gli sportelli bancomat da due prestanome, entrambi brianzoli e poi direttamente consegnati alle famiglia diradicate a. La Procura di Monza ha chiesto la condanna a 4di reclusione per GiovMaiolo, 46, nipote del boss Cosimo Maiolo, 58(già condannato nella maxi inchiesta Crimine Infinito e poi a 13anche nella recente indagine sui collegamenti tra clan e politica per le ultime elezioni comunali a) in cui è stato condannato anche GiovMaiolo a 8e 10 mesi.