Al Teatro Duse sul palco Alice, Cazzullo e Ovadia, Lodo Guenzi, Calabresi e Solarino

Un nuovo anno di grandi emozioni va in scena alcon tutto il meglio della grande prosa, la musica d’autore, la danza classica, il rock, la commedia brillante e i protagonisti dello storytelling. Per l’Epifania, si rinnova l’appuntamento con Fanche il 6 gennaio presenta ll Mago di Oz, un family show tratto dalla celebre favola di Frank Baum, diretto da Sandra Bertuzzi. L’allestimento prevede un singolare connubio tra cartoni animati proiettati su maxischermo e recitazione dal vivo, musiche originali e coloratissimi costumi per raccontare la storia di Dorothy e dei suoi amici. Come sempre, lo spettacolo si tiene a sostegno nel segno della solidarietà, a sostegno della Casa dei Risvegli ‘Luca De Nigris’. A seguire, torna la magia della danza classica con Il lago dei Cigni, in scena il 14 gennaio.