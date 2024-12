Universalmovies.it - 28 Anni Dopo | Il sequel The Bone Temple ha una data

Leggi su Universalmovies.it

28sarà il primo capitolo della nuova trilogia che farà daal cult horror 28 Giorni, ed è per questo che Sony si sta affrettando ad avviare il suo ambizioso progetto.Con il primo trailer di 28– diffuso solo qualche giorno fa – che sembra aver colpito al cuore gli appassionati di genere, la Sony ha fissato laper The, il film diretto da Nia DaCosta (Candyman) da tempo annunciato come secondo capitolo della trilogia. Ebbene, lad’uscita nelle sale USA è il 16 gennaio 2026, ovverosette mesi circa dall’uscita del primo capitolo.Come noto, le riprese di Thesi sono tenute in contemporanea con quelle di 28, l’obiettivo dichiarato è sempre stato quello di non perdere troppo tempo ed offrire al pubblico una finestra di attesa breve tra un capitolo e l’altro.