Siviglia 1992 di Netflix è basato su una storia vera?

disu unadipresenta molte linee di trama realistiche e personaggi relazionabili, il che rende difficile non chiedersi se siasu una. Per quanto riguarda i thriller sui serial killer, alcuni sembrano adattare direttamente le storie di persone coinvolte in crimini violenti reali. Per esempio, la controversa serie di, Monster, sceglie un serial killer realmente esistito per ogni stagione e ne ripercorre la serie di crimini e le potenziali motivazioni per commettere gli omicidi. Ci sono poi altre serie che attingono solo a eventi reali che riguardano i serial killer, ma adottano narrazioni originali.Cross di Prime Video ne è l’esempio perfetto perché, pur presentando molti riferimenti a serial killer realmente esistiti, il personaggio centrale del serial killer è di fantasia.