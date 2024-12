Sarà Sanremo polemiche e scandali | Fedez disorientato Elodie in abito effetto nudo senza reggiseno

Leggi su Dayitalianews.com

Nella serata di ieri, 18 dicembre, Carlo Conti ha condotto “”, una sorta di anteprima del festival della canzone italiana dove sono stati presentati tutti e 30 i big in gara che hanno parlato in linea generale delle loro canzoni. Due artisti in particolare hanno fatto molto discutere e sono due nomi spesso associati a roventifuori forma eAl prossimo Festival dicianchee qualcuno ironicamente ha detto che il palco del teatro Aristonl’ultimo ring del dissing tra il rapper milanese e Tony Effe. Al di là delle frizioni tra i due cantanti,è apparso col viso gonfio, stanco e quasi, tant’è che Carlo Conti ha quasi dovuto accompagnarlo fisicamente all’uscita.A proposito del suo brano, “Battitio”,con voce tremolante e incerta ha detto: “È una moltitudine di cose, una dicotomia tra quella che può essere una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione”.