Ilrestodelcarlino.it - Quintana 2025: il consiglio degli anziani passa da cinque a sette membri

La fine dell’anno porta con sé una grande novità per quanto riguarda la. Il, infatti, già dalpasserà dagli attuali. La delibera è stata già approvata e il regolamento modificato.componenti verranno nominati dal magnifico messere, il sindaco Marco Fioravanti. Gli altri due, invece, ovvero il rettore e il rappresentante dei sestieri, verranno eletti dai comitati. Va ricordato, anche per chi non fosse a conoscenza di tutte le dinamichere, che ilvenne istituito nel 2015, ormai dieci anni fa, a seguito dell’abolizione dell’Entee delggio dell’organizzazione della rievocazione storica (nonché di tutti gli eventi collaterali alla stessa) direttamente all’amministrazione comunale attraverso l’apposito ufficio.