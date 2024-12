Lettera43.it - Pignataro, l’acquisto della villa di Bassani e una vecchia contesa arrivata alle vie legali

Leggi su Lettera43.it

Il paese è piccolo e la mondanità mormora. Specie quando a litigare sono due nomi noti. Andrea, multimiliardario imprenditore proprietario tra le tante cose anche del Cerved, di cui Lettera43 si è da poco occupata, ha comprato a St. Moritz ladi Luca, il 68enne fondatoreWally Yachts, rinomata società di design marittimo con sede a Montecarlo che dal 2018 gravita nell’orbita del gruppo Ferretti.Luca, fondatoreWally Yachts (Getty).Quel litigio per il mancato rimborso di un prestito di 9 milioniA intermediare la vendita, secondo le indiscrezioni, è stato il figlio di, Nanni, con cuiaveva pesantemente litigato, arrivandovie, per il mancato rimborso di un prestito di 9 milioni di euro che aveva fatto alla Wally in un momento di grande difficoltà per l’azienda.