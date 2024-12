Palermo ragazza assunta in B&b subisce violenza il primo giorno di lavoro dal titolare

Leggi su Dayitalianews.com

Aveva accettato un’offerta dipresso una struttura ricettiva di Bagheria, in provincia di, ma durante ilè stata vittima dida parte del proprietario del B&B, un uomo di 45 anni. Quest’ultimo è stato condannato ingrado dal giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese a 2 anni e 10 mesi di carcere.La vittima, 20 anni, è stata assistita dall’avvocato Vincenzo Fiore.Lasessuale si è consumata nella struttura ricettiva a giugno del 2020.La vicendaLa giovane aveva risposto a un’offerta dicome receptionist e aveva superato il colloquio. Il 22 giugno si è presentata al B&B, dove erano presenti il proprietario e una donna delle pulizie, che è stata successivamente invitata ad andarsene a metà mattinata.L’uomo a quel punto ha invitato laa pranzare con lui nella cucina della struttura e a riposarsi in una camera offrendosi di farle un massaggio.