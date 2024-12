Ilrestodelcarlino.it - Onore alla speleologa salvata

Sono felice che laOttavia Piana, ferita e bloccata in grotta, grazie ai soccorsi sia riuscita a uscire salva. Spero che si riprenda e che possa tornarespeleologia sul campo. Mi sembrano strani i commenti negativi su di lei, non si è comportata da sprovveduta tipo turista con infradito in montagna: non era sola, era equipaggiata, è unaprofessionista, faceva parte di una missione scientifica. Magari questo messaggio arrivasse a lei esquadra. Daniele Matunti