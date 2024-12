Thesocialpost.it - Manovra, Governo assente in aula e caos alla Camera: “Vengano a scusarsi”

È scoppiato ildurante l’avvio dei lavori sulla legge di bilancio, che oggi approda inper il suo iter. La seduta, prevista per le otto del mattino, è stata immediatamente sospesa per l’assenza di rappresentanti delnell’emiciclo di Montecitorio. Le opposizioni non hanno risparmiato critiche: «Una gravità inaudita, una vergogna senza precedenti», ha dichiarato Marco Grimaldi, vicepresidente del gruppo di Avs.I lavori sono ripresi con circa trentacinque minuti di ritardo, quando la sottosegretaria al Mef, Lucia Albano, ha fatto il suo ingresso inper rappresentare l’esecutivo. Tuttavia, le tensioni non si sono placate: le opposizioni hanno continuato a contestare l’accaduto. «Il ministro Ciriani venga a», ha chiesto il deputato del Pd Federico Fornaro, denunciando la situazione come un segnale di scarsa considerazione per il Parlamento.