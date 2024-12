Ilrestodelcarlino.it - Litiga con la compagna e le ruba l’auto, arrestato dopo un inseguimento

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 19 dicembre 2024 –in via Pietramellara, all’altezza di via Bovi Campeggi,una forte velocità per le vie adiacenti al centro della città di Bologna. Nella notte di domenica 15, verso l’una, gli agenti della Polizia Stradale hannoun uomo italiano classe ’85, residente nella provincia di Bologna, per furto di automobile, resistenza a pubblico ufficiale, guida con patente revocata e in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo all’apice di una discussione con la, avvenuta in auto mentre lei era alla guida, si è messo al volante e le hato la macchina dandosi alla fuga. Lei infatti, temendo per la propria incolumità, aveva preferito scendere e allontanarsi dalla macchina per poi chiamare immediatamente la polizia che ha impiegato poco a trovare il ladro.