Incidente sul lavoro alla Fattoria La Vialla | operaio in pericolo di vita

Stava lavorando alcuni barattoli per il sugo quando è rimasto incastrato sulla pressa. Adesso l’dellaLa Viè ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Le Scotte di Siena. La sua prognosi è riservata: è indi. L’uomo ha 40 anni, una moglie e un figlio piccolo, è originario dell’Aquila ma dal 2019 vive ad Arezzo e lavora all’azienda di Castiglion Fibocchi dove è avvenuto l’. L’rme è partito nella mattinata di ieri. Erano le 10 di mattina quando i mezzi dell’emergenza urgenza dell’Asl hanno raggiunto lo stabilimento in località Meliciano dove ha sede l’azienda La Vi, realtà da centinaia di dipendenti, che produce oltre a olio e vino anche prodotti alimentari. Marmellati e sughi esportati poi in tutta Europa. Ed è proprio mentre stava imbottigliando una passata al pomodoro che il quarantenne è rimasto incastrato con il torace e l’addome in una pressa.