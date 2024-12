Incidente mortale nel Sassarese, donna travolta e uccisa da un camion della nettezza urbana

Leggi su Dayitalianews.com

Solo pochi giorni fa una giovane mamma di 34 anni era morta a Milanoda un, salvando i due gemellini con un ultimo disperato gesto d’amore. Purtroppo in questi giorni si sono susseguiti incidenti stradali e investimenti mortali e l’ultimo si è registrato a Sorso, in provincia di Sassari, dove unaha perso la vita investita da un.Il tragicoCome riferito dall’Ansa, l’si sarebbe verificato in un’area di servizio di viale Cottoni. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’, ma sembra che unabbia travolto unamentre stava facendo manovra all’interno dell’area di servizio, uccidendola. Immediatamente sono stati chiamati i sanitari dell’1-1-8, ma per laormai non c’era più niente da fare.