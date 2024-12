Abruzzo24ore.tv - Gelo artico in arrivo: Natale 2024 sotto la morsa del freddo polare

Roma - Unall’insegna delintenso, con precipitazioni nevose fino a bassa quota nel Sud e temperature in calo su tutta la Penisola. Ecco i dettagli. L'Italia si prepara a vivere une instabile, con un'irruzione di aria artica proveniente dalla Scandinavia che porterà un netto abbassamento delle temperature e fenomeni significativi in alcune aree del Paese. Secondo le ultime analisi meteorologiche, tra il 24 e il 26 dicembre l'aria fredda artica accompagnerà una perturbazione che interesserà soprattutto il Centro-Sud. La settimana inizierà con un fronterapido che attraverserà l'Italia, generando un centro di bassa pressione sulle regioni del Sud. Questa situazione porterà precipitazioni diffuse sulle aree adriatiche e meridionali, con nevicate previste fino a quote collinari, soprattutto sull'Appennino molisano e lucano.