Fusione Terre dell'Etruria e Il Frantoio: salvataggio e rilancio cooperativo

L’assemblea dei soci’11 dicembre ha approvato il progetto di; ora si apre il periodo per le osservazioni, poi, a febbraio, dinanzi al notaio, sarà sottoscritto l’atto che sancirà definitivamente l’incorporazione. È questo il percorso che Massimo Carlotti, presidentea cooperativa ‘’, indica per giungere alla conclusione di una complessa e delicata operazione che vede come co-protagonista un’altra storica realtà’imprenditoria sociale, ‘Il’ di Montepulciano., che ha sede a Castagneto Carducci, è un colosso nel settoree cooperative agroalimentari: nel 2025 supererà i cinquemila soci e si avvicinerà ai 90 milioni di fatturato; si occupa di ortofrutta, olio, cerali, vino, vendita di mezzi e prodotti per l’agricoltura e offre consulenza; come tale, oggi, è la più grande realtà cooperativa multifilieraa Toscana e la quarta a livello nazionale.