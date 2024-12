Ilfattoquotidiano.it - Fratelli d’Italia propone di obbligare i negozi a chiudere durante sei giorni festivi. Confimprese: “Totalmente anacronistico”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Per seiall’anno si dovrà fare a meno di fare acquisti. O almeno è la proposta diche prevede la chiusura deiletà nazionali: Natale, Pasqua, Ferragosto, Primo Maggio, Capodanno e Santo Stefano. La legge è stata presentata da Silvio Giovine, membro della commissione attività produttive di Montecitorio, e dal nuovo capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami. Consente eccezioni per alcune attività, come bar, ristoranti, gelaterie ein stazioni, aeroporti, porti, aree di servizio autostradali e sale cinematografiche, che resterebbero aperti. Tutti gli altri esercizi commerciali, invece, dovrebberoneistabiliti dalla legge. Le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo di chiusura arriverebbero fino a 12mila euro.