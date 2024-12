Imiglioridififa.com - FC 25 Obiettivo Perfezionista SCR aggiornamento accesso giornaliero Jolly Invernali

Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominatoSCR, disponibile da oggi 19 dicembre.SCRCompleta la SCRper ottenere pacchetti premio aggiuntivi! Premi non scambiabili.Numero di incarichi da completare: 121x Jumbo Rare Players Pack Non scambiab. + 1000 SPInizio 19 dicembre – Fine 2 gennaio Ecco il riepilogo delle ricompense per il completamento dellaSCR:1 completamento : CompletaSCR1 volta. Premio: 1x 82+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab.