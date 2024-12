Oasport.it - F1, i saluti social tra Verstappen e Perez. Max: “Un piacere guidare al tuo fianco”. La risposta del messicano

E’ tempo di convenevoli in casa Red Bull dopo l’addio ufficiale di Sergio. Il pilota, malgrado il rinnovo firmato qualche mese fa, ha rescisso il contratto con la scuderia austriaca interrompendo così un’avventura cominciata nel 2021 e terminata con un anno di anticipo. La notizia, in realtà nell’aria da diverso tempo considerate le prestazioni tutt’altro che brillanti del nativo di Guadalajara, ha suscitato come normale che sia una lunga serie di reazioni che hanno coinvolto pubblico e addetti ai lavori. Tra questi ultimi c’è anche Max, il quale ha voluto salutare pubblicamente il proprio compagno di squadra con un messaggio sui. È stato unassolutoal tuo– ha detto il Campione ddel Mondo su Instagram – abbiamo vissuto insieme momenti straordinari che ricorderò per sempre.