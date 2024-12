Ilnapolista.it - Caso Osimhen, Tuttosport dimentica il ruolo di Giuntoli e torna all’attacco: «Dov’è la giustizia sportiva?»

ildi: «la?»L’intervista a L’Equipe del presidente del Lille Olivier Letang ha riacceso il. Il presidente, arrivato dopo la cessione del nigeriano al Napoli, ha detto che quell’operazione ha portato nelle casse del club appena sette milioni. E gli altri che fine hanno fatto?ricostruisce la vicenda, si chiede che fine abbia fatto la, nota che per le plusvalenze l’unica società ad aver pagato è stata la Juventus. C’è solo un dettaglio cheomette, e cioè che il direttore sportivo del Napoli, il tessitore dell’operazione, è un certo Cristianooggi direttore sportivo della Juventus.Scrive(il pezzo non è firmato):La storia oggi è nota: nessuno di quei giocatori, che fruttarono una maxi plusvalenza per il Napoli, ha mai messo piede a Lille, si sono tutti dispersi nelle serie minori e il Lille stesso ha rescisso loro i contratti dopo una sola stagione.