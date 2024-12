Secoloditalia.it - Caso Open, prosciolti Renzi e gli altri indagati. L’ex premier: “Il Pm non paga per il dolore della mia famiglia”

Leggi su Secoloditalia.it

Matteoè stato prosciolto dal gup di Firenze Sara Farini per l’inchiesta sulla fondazione, nata per sostenere le iniziative politiche del leader di Iv quando era segretario del Pd. Con luianche Maria Elena Boschi e tutti glitra cuiministro Luca Lotti, l’imprenditore Marco Carrai e l’avvocato Alberto Bianchi., proscioltoe gli, Boschi e Carrai erano imputati del solo reato di finanziamento illecito ai partiti. Tra le altre ipotesi di reato contestate dalla procura a vario titolo anche il traffico di influenze, corruzione, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Per l’accusa– il cui presidente era Bianchi e il cda comprendeva Boschi, Lotti e Carrai -, avrebbe agito come una vera e propria articolazione di partito; e in particolarecorrente del Pd legata a Matteo