Lettera43.it - Caso Open, da Renzi a Boschi: prosciolti tutti gli imputati

Matteoè stato prosciolto insieme ad altri novenell’inchiesta sulla fondazione, tra cui Maria Elena, Luca Lotti, Marco Carrai e Alberto Bianchi. L’indagine, condotta dalla procura di Firenze, ipotizzava reati come finanziamento illecito ai partiti, traffico di influenze, corruzione e autoriciclaggio. Secondo l’accusa,avrebbe agito come un’estensione del Partito Democratico, legata alla corrente di, violando le norme sul finanziamento ai partiti per un totale di circa 3,5 milioni di euro tra il 2014 e il 2018. Dopo oltre due anni di udienza preliminare, il giudice Sara Farini ha disposto il proscioglimento pergli indagati.Ho quasi cinquant’anni. Gli ultimi cinque li ho vissuti da “appestato” per l’incredibile inchiesta. Uno scandalo assoluto perquelli che avevano letto le carte, ma nonostante questo sono stato politicamente massacrato da tanti, a cominciare da Fratelli d’Italia e dai.