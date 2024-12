Ilrestodelcarlino.it - Carlo Giovanardi in tribunale: difesa e accuse nel maxi processo White list

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Non è un mistero chefosse un parlamentare molto attivo. Un parlamentare coraggioso, controcorrente". Hanno ‘sfilato’ gli ex senatori ieri inindel ‘collega’, imputato nelper minacce a corpi dello Stato e rivelazione di segreti d’ufficio (Caduta l’accusa dell’oltraggio a pubblico ufficiale). Tre i testi della, rappresentata dagli avvocati Massimiliano Iovino e Marilisa Tenace, presenti ieri in aula e chiamati a testimoniare circa l’attività svolta all’epoca dain tema di misure interdittive. A parlare per primo è stato l’Onorevole Maurizio Sacconi, oggi pensionato. "Ero presidente del nuovo gruppo parlamentare – ha chiarito – eravamo oltre trenta senatori eera un punto di riferimento in particolare nella commissione giustizia.