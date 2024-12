Ilgiorno.it - Boschetti Reali: interrogazione in Consiglio comunale per la sicurezza del chioschetto abbandonato

Leggi su Ilgiorno.it

Una situazione di abbandono, che rappresenta "una nota stonata" e "pericolosa" all’interno dei, fa sollevare un’in. A usare tali aggettivi è il consiglieredi Fratelli d’Italia, Marco Monguzzi, parlando dello stato di fatiscenza deldeiche sorge in corrispondenza dell’area giochi per bimbi, ormai da tempoe pericolante (e pieno di graffiti). "Avevo già presentato un’a fine maggio in cui segnalavo tale manufatto come una “nota stonata“ nell’ambito di un’area verde ordinata e adiacente al parco giochi e ai giardini della Villa Reale - esordisce il consigliere -, se in precedenza la questione si limitava a un problema di degrado ambientale, oggi la questione è ancora più seria". "Facendo un semplice sopralluogo - continua -, si può notare come elementi pericolanti e in distacco siano diventati pericolosi, proprio in un’area frequentata anche da molti bambini.