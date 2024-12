Cityrumors.it - Aveva preso e ucciso un ragazzo sulle strisce: si è costituito

L’uomo si è presentato col suo avvocato agli uffici del commissariato Borgo dei vigili urbani. Era ricercato da giorni per la morte di Tiziano GaspariniUna tragedia nella tragedia. Undi 32 anni ci ha rimesso la vita, investito da un pirata della strada che è scappato e di cui si erano perse le tracce per giorni.un: si è(Ansa Foto) Cityrumors.itAlla fine, divorato dai sensi di colpo e da quello che era successo, si è presentato nel primo pomeriggio negli uffici del commissariato Borgo, a piazza Cavour. E allo stesso tempo ha fatto ritrovare l’auto, una vecchia Nissan Micra metallizzata con il parabrezza sfondato, con la quale nella notte fra sabato e domenica scorsa ha travolto Tiziano Gasparini, 32 anni, mentre stava attraversando la stradapedonali fra via Tiburtina e via di San Romano.