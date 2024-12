Lanazione.it - Accorpamenti scolastici 2025/2026 a Massa-Carrara: approvati due fusioni

Sono due gliper l’anno scolasticodal Consiglio provinciale dinel corso dell’ultima seduta all’interno del Piano sul dimensionamento scolastico e dell’offerta formativa: si tratta del Liceo Scientifico Marconi di, che si unirà all’Istituto Zaccagna-Galilei e l’IC6 che sarà accorpato all’Istituto Comprensivo Malaspina di. Nessuna decisione da parte dell’assemblea di Palazzo Ducale per quanto riguarda gliin Lunigiana: il Consiglio ha infatti stabilito di non esercitare il potere sostitutivo nei confronti della Conferenza Zonale lunigianese (competente per l’istruzione primaria e secondaria inferiore) che aveva deciso di non procedere al dimensionamento degli Istituti Comprensivi Tifoni di Pontremoli e Gandhi di Aulla, rivendicando la necessità di tutelare la loro autonomia.