Via libera al patteggiamento dell' ex governatore Toti 

AGI - Il gup di Genova Matteo Buffoni ha dato il suo ok ai patteggiamenti, concordati tra gli imputati e la procura, per l'ex presidentea Liguria, Giovanni Toti, l'ex presidente'Autorità portuale ed ex ad di Iren, Paolo Emilio Signorini e per l'imprenditore portuale Aldo Spinelli. Erano stati tutti arrestati il 7 maggio scorso nell'ambito'inchiesta sulla corruzione ai verticia Regione e'authority. Toti affronterà 1.620 ore di lavori di pubblica utilità presso la Lega tumori, monte ore in cui sono stati convertiti, su sua richiesta, i 2 anni e 3 mesi di reclusione. I lavori socialmente utili per Toti inizieranno "verosimilmente i primi di gennaio", ha spiegato l'avvocato'ex presidentea Regione, Stefano Savi. Il, ha poi precisato il legale, "non è un'ammissione di colpa, ma un'applicazione di pena che prescinde sia da un accertamentoa responsabilità che dall'ammissionee responsabilità".