Ilgiorno.it - Valle Imagna, i minori ucraini partono ma tre si oppongono: “Vogliamo restare in Italia”

Leggi su Ilgiorno.it

Rota d’(Bergamo), 18 dicembre 2024 Il giorno dell’addio. Commozione, lacrime e abbracci hanno caratterizzato ieri mattina la partenza per fare ritorno in patria, come previsto dal decreto di rimpatrio emesso dal governo ucraino, di nove ragazziospitati dal marzo 2022 nei locali dell’ex colonia Stella mattutina di Rota d’. T Tutti i ragazzi nelle scorse settimane avevano rinunciato a chiedere la protezione internazionale e chiesto di tornare a casa. Alle 10.30, dopo aver abbracciato gli educatori che in questi anni si sono presi cura di loro, sono saliti su un pulmino e hanno detto addio alla. Colpo di scena In realtà iche avrebbero dovuto fare ritorno in Ucraina erano dodici. Ma all’ultimo momento c’è stato un colpo di scena. Due bambine e un ragazzino, in lacrime, si sono rifiutati di salire sul mezzo, dicendo che non volevano lasciare l’